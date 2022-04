Grecia ridica toate restrictiile pentru COVID-19 pe durata sezonului turistic estival

Grecia a anuntat, miercuri, ca restrictiile anti-COVID, precum purtarea mastilor sanitare in spatiile inchise si certificatele COVID-10, vor fi ridicate pe toata durata perioadei turistice estivale, iar autoritatile vor lua in considerare reintroducerea acestora in septembrie, relateaza Reuters.Numarul cazurilor de infectare cu COVID-19 in Grecia a scazut in ultimele saptamani, fiind inregistrate, marti, 15.000 de cazuri noi si 64 de decese. Dintr-o populatie totala de 11 milioane, ... citeste toata stirea