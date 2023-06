Greva angajatilor din sistemul de invatamant aduce modificari in calendarul desfasurarii examenului de bacalaureat.Desi initial inscrierile pentru examenul maturitatii fost stabilite pentru perioada 29 mai - 7 iunie, urmand ca prima proba sa fie sustinuta in perioada 12-14 iunie, Ministerul Educatiei a prelungit inscrierile pana in 9 iunie."In total, avem inscrisi la examenul de bacalaureat 1.711 de candidati din judetul Timis, dintre care 27 sunt din Lugoj", precizeaza ... citeste toata stirea