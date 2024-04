Grija fata de campus la UPT! Caminele campioane ale consumului responsabil

In prezenta rectorului Florin Dragan, biblioteca Universitatii Politehnica Timisoara a gazduit reuniunea de anuntare a rezultatelor obtinute in cadrul proiectului University Students Engaging in Responsible and Sustainable Energy Consumption derulat de Fundatia Politehnica Timisoara, in parteneriat cu Quality Management Systems Norvegia.Obiectivul principal al proiectului a fost sa sporeasca cunostintele studentilor timisoreni privind consumul responsabil de energie, sa dezvolte comportamente ... citește toată știrea