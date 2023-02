Gripa, varicela si scarlatina la Lugoj

La gripa, varful a fost inregistrat in urma cu doua saptamani, dar se asteapta o noua crestere, odata cu variatiile de temperatura de la minus la plus."Cei sase pacienti aveau varste cuprinse intre 55 si 80 de ani, unii avand si alte boli cronice. Cazurile de gripa sunt asteptate sa creasca din nou, in perioada urmatoare. Este gresita ideea ca gerul ingheata sau ucide virusul. Din contra, variatiile de temperatura de la minus zece grade la plus amplifica aceste cazuri. Masurile de igiena ... citeste toata stirea