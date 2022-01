Gripa versus Covid-19. Masca si distantarea sociala au scazut cazurile de infectare cu virus gripal

Scadere spectaculoasa a cazurilor de gripaGripa sezoniera, specifica iernii, a provocat multe infectari si decese in randul populatiei din Romania inainte de aparitia pandemiei Covid-19. Conform datelor Institutului National de Sanatate Publica, 199 de decese au fost inregistrate in Romania la persoane diagnosticate cu gripa in sezonul 2018-2019 si 187 de decese in sezonul anterior, in 2017-2018. In plus, unul din trei infectati cu gripa ajungea la spital.Aceasta este diferita de o raceala ... citeste toata stirea