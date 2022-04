Groapa de gunoi chiar pe un teren al Primariei Timisoara. Un cetatean a sesizat situatia de cateva luni, iar intre timp... au mai fost abandonate si alte deseuri acolo

Pe un camp de langa depoul STPT din zona Dambovita, inspre strada Nicolae Andreescu, s-a format o groapa clandestina de gunoi. Timisoreanul F.G., care locuieste chiar in apropiere, a sesizat Politia Locala inca de acum cateva luni. In ianuarie a fost informat ca terenul in cauza este in domeniul public al municipiului si, in consecinta, sesizarea sa a fost trimisa primariei. Mai exact, Serviciului Managementul Deseurilor si Salubritate, care ar fi trebuit sa ia masuri prin operatorul de ... citeste toata stirea