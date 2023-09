Cetatenii din cartierul Kuncz nu au mai aruncat gunoaie in fosta groapa clandestina golita de primarie in urma cu aproximativ doua saptamani, in zona amintita. La o luna distanta de cand a fost igienizat terenul Primariei Timisoara din zona amintita, locatia e curata."Locuitorii de aici s-au mobilizat si nu mai permit aruncarea deseurilor pe acest spatiu. Va reamintim ca, la sesizarea cetatenilor si in colaborare cu managerul de cartier (reprezentantul Primariei in zona), in urma cu o luna, ... citeste toata stirea