Gropile clandestine de gunoi, o problema la Lugoj! Municipiul de pe Timis, tratat cu indiferenta de catre locuitori

Desi resursele umane sunt limitate, administratorul societatii Administrare Patrimoniu Lugoj S.R.L., Dan Voinescu, spune ca in ultima perioada, in paralel, s-a actionat pentru curatarea si igienizarea gropilor clandestine de gunoi care se formeaza in oras, in special in zonele de blocuri, in spatele blocurilor, unde e mai greu de actionat cu Politia Locala, care nu poate fi mereu acolo.O solutie ar fi ca Primaria sa achizitioneze camere pentru a supraveghea de exemplu centralele dezafectate ... citește toată știrea