Grupul german Faulhaber, furnizor de micropropulsoare pentru aparatura medicala, telecomunicatii si roboti industriali, printre altele, isi extinde fabrica din Romania, pentru a face fata cererii in crestere.Grupul va majora atat capacitatea de productie, cat si numarul de angajati la fabrica din Jimbolia, judetul Timis, unde lucreaza in prezent aproximativ 170 de angajati. Fabrica de la Jimbolia, cu o suprafata de productie de 2.850 de metri patrati, activeaza in domeniul mecanicii fine, ... citeste toata stirea