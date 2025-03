Grupul italian Zoppas Industries a deschis un centru de tehnologie in Iulius Town Timisoara

Grupul italian Zoppas Industries, unul dintre liderii globali specializati pe solutii termice si elemente de incalzire pentru diverse industrii, inclusiv electrocasnice, automotive si aeronautica, marcheaza un pas important in dezvoltarea serviciilor de proiectare, mentenanta si asistenta tehnica, prin deschiderea unui birou in centrul de business din Iulius Town Timisoara.Zoppas Industries este prezent in Timisoara cu subsidiarele Zoppas Industries Romania si SIPA Engineering Romania. Cele ... citește toată știrea