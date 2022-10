Grupul MedLife a finalizat achizitia Medici's, cel mai mare operator medical din Timisoara

MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, anunta finalizarea tranzactiei de preluare a 80% din pachetul de actiuni Medici's, cel mai mare operator medical din Timisoara, in urma aprobarii de catre Consiliul Concurentei.Cu o istorie de peste 25 de ani si o dezvoltare constanta, Medici's are in portofoliu 4 clinici, un laborator de imagistica medicala, o platforma de analize de laborator si un spital multidisciplinar, aflat in stadiu de amenajare. Medici's Hospital va ... citeste toata stirea