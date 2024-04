Grupul mexican Bimbo a cumparat o fabrica de paine din Dumbravita

Grupul mexican Bimbo, cea mai mare companie de panificatie din lume, cu venituri anuale de peste 22 miliarde dolari, intrat pe piata locala in urma cu un an, odata cu achizitia Vel Pitar, cel mai mare producator local de paine, a cumparat acum afacerea Trei Brutari (fosta Velrom), o companie cu peste 400 de angajati, in al carei portofoliu este si cea mai vanduta paine la nivel national, brandul Boiereasca.Preluarea include si alte trei entitati detinute de familia lui Andrei Siminel - cel ... citește toată știrea