Grupuri de medicamente pentru tratamentul racelii

Raceala este una dintre cele mai cunoscute si mai comune maladii, ale carei semne sunt recunoscute cu usurinta de fiecare. Este o infectie virala a nasului si gatului (tractul respirator superior), de obicei inofensiva.Cuvantul cheie este "infectie virala". Aceasta inseamna ca este necesar sa fie tratata in primul rand cu medicamente antivirale, adica acele mijloace care afecteaza in mod direct "vinovatul" bolii. In acelasi timp, o parte a agentilor antivirali impiedica patrunderea virusilor ... citeste toata stirea