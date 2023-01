Gunoaie aruncate la intamplare in cartierul Cotu Mic

Inceputul de an nu aduce nicio schimbare pentru lugojenii certati cu bunul simt. Rezultatul activitatilor celor lipsiti de cei sapte ani de acasa se poate vedea constant in mai multe zone din oras, pe malurile Timisului, dar si in cartiere, unde se aduna frecvent gunoaie de tot felul, lasate din nesimtire pe domeniul public.In cartierul Cotu-Mic, pe strada Viorelelor, in proximitatea Caminului pentru Batrani "Anita Heim" si in spatele Spitalului Municipal "Dr. Teodor Andrei" exista un teren si ... citeste toata stirea