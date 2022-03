Gunoi cat vezi cu ochii la margine de Timisoara. 40.000 de lei prima amenda. Urmeaza altele. Video

TIMISOARA. Groapa uriasa de gunoi la marginea Timisoarei, in zona Ovidiu Balea din cartierul Mehala.Politistii locali au descoperit marti rampa ilegala in urma unor sesizari venite de la cetateni. Pe o arie de zeci de mii de metri patrati erau abandonate deopotriva deseuri menajere si resturi din constructii.Agentii de la structura de Protectia Mediului din cadrul Politiei Locale au facut cercetari si au reusit sa identifice una dintre firmele care transportau gunoaiele in acel loc, dar si pe ... citeste toata stirea