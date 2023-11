"Guru" Gregorian Bivolaru, in varsta de 71 de ani, a fost arestat in Franta in urma unei actiuni masive a politistilor, fiind acuzat de trafic de persoane si agresiuni sexuale prin asociatia sa de tantra yoga. Alaturi de fondatorul MISA din Romania, au mai fost arestate alte 40 de persoane.Gregorian Bivolaru este acuzat de trafic de persoane si rapire si de constituirea unei retele internationale de yoga prin intermediul careia racola femei tinere pe care le agresa sexual.Politia franceza ... citeste toata stirea