Gusturi alese! Elevi din trei judete la Concursul Gastronomic Scolar organizat la Lugoj

Zilele trecute a avut loc la Lugoj cea de-a V-a editie a Concursului Gastronomic Scolar Interjudetean "Traditii culinare de ieri si de astazi".Evenimentul a fost gazduit de Restaurantul Domacris, fiind organizat de Liceul Tehnologic "Valeriu Braniste", in colaborare cu Inspectoratul scolar Judetean Timis si maestrul in arta culinara Florin Kiss. Proiectul este inscris in Calendarul activitatilor educative extrascolare al ISJ Timis la pozitia 116.In cadrul competitiei au fost implicati elevi ... citeste toata stirea