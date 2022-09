Guvernul trimite avioane Tarom pentru a-i aduce in tara pe romanii blocati pe aeroporturi

Autoritatile romane au reactionat dupa ce zborurile companiei Blue Air au fost suspendate si mii de persoane au ramas blocate pe aeroporturi.Potrivit purtatorului de cuvant al Guvernului Romaniei, Dan Carbunaru, cetatenii romani vor fi adusi in tara cu avioane Tarom, insa pentru aceasta trebuie sa solicite asistenta printr-un apel telefonic la un numar special creat in acest sens."Premierul a dispus ca prioritara sa fie aducerea in tara a cetatenilor aflati pe aeroporturile din afara ... citeste toata stirea