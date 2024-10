Hai ca incepe! Inca trei saptamani pana la campania electorala oficiala

Administratia judeteana din Timis se afla in runda finala privind organizarea alegerilor din noiembrie si decembrie. 2024 este singurul an in care se organizeaza toate tipurile de alegeri: europarlamentare, locale, parlamentare si prezidentiale. Prin urmare, se impune o mobilizare corespunzatoare, pentru asigurarea unui proces de succes si fara de eroare.Campania electorala pentru alegerile prezidentiale, turul intai, incepe in 25 octombrie ora 00:00 si se incheie in 23 noiembrie ora 07:00, ... citește toată știrea