Ziarul" Timisoara" remarca, in urma cu trei luni, situatia ciudata de la un bloc din Timisoara, asaltat de investitii de acelasi tip.Pe scurt, intr-un singur imobil functionau nu mai putin de 5 case de pariuri! Blocul respectiv se afla pe Calea Sever Bocu si pare a fi cea mai mare raza de speranta pentru multi timisoreni care incearca marea cu degetul, in vederea imbogatirii rapide. Oricarui om normal i-ar sari in ochi numarul exagerat ... citeste toata stirea