Povestea satului Povergina din judetul Timis incepe in 1761. Oamenii cunosc localitatea mai ales datorita bisericii ortodoxe de lemn din sat, lacas care dateaza din 1783.Distrusa de un incendiu in martie 2015, Biserica din Povergina are hramul "Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril" este monument istoric national si este, in prezent, reabilitata in cadrul proiectului Oglinda de lemn II realizat de Asociatia Biserici Inlemnite, cu sprijinul Mitropoliei Banatului.Dincolo de patrimoniul valoros ... citeste toata stirea