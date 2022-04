Hai la scoala! Sunt disponibile peste 300 de locuri la clasa pregatitoare

Inscrierile in clasa pregatitoare pentru anul scolar 2022-2023 incep din aceasta luna. Unitatile de invatamant lugojene au pregatite peste 300 de locuri.Pentru inscrierea copiilor in clasa pregatitoare, parintele va completa o cerere-tip, online sau la unitatea de invatamant la care solicita inscrierea, in perioada 11 aprilie-10 mai 2022.Validarea cererii-tip de inscriere este obligatorie si se face la unitatea de invatamant la care parintele solicita inscrierea sau prin intermediul ... citeste toata stirea