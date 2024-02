Hai, Romania - Povestea Generatiei de aur, la Timisoara

Miercuri, 28 februarie 2024, cu incepere de la ora 19.30, toti cei interesati sunt invitati la Cinema City Iulius Mall Timisoara pentru a urmari pe marele ecran imagini care vor afecta emotional, in cel mai bun sens posibil!Urmarim povestea generatiei de aur a Romaniei fotbalistice, echipa de exceptie care ne-a dus in sferturi la Campionatul Mondial din 1994.Hagi, Popescu, Dumitrescu si coechipierii lor isi spun povestea asa cum nu au mai spus-o niciodata si sunt actori in propriile lor ... citește toată știrea