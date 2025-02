Haine vechi colectam! Vin si containerele

Timisorenii vor avea la dispozitie o linie telefonica speciala pentru colectarea gratuita a articolelor textile uzate direct de la domiciliu. La solicitarea municipalitatii, societatea CVS Recycling SRL, care asigura colectarea si reciclarea hainelor si materialelor textile vechi, va pune la dispozitia cetatenilor un numar de call center. In plus, societatea va prelua articole de la timisoreni la punctul de colectare situat in comuna Mosnita Noua, Calea Medves, Nr.100, Hala nr. 14, in ... citește toată știrea