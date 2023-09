Hamilton Central Europe, membra a grupului Hamilton, a inaugurat pe 20 septembrie 2023, la Timisoara, noul hub global de dezvoltare software. Compania este specializata in dezvoltarea platformelor automate in manipularea lichidelor utilizate in spitale, laboratoare si alte institutii de cercetare din intreaga lume. Hubul Hamilton este situat in cladirea United Business Center 0 din ansamblul mixed-use Iulius Town si va contribui la solutiile software ale diviziei de Robotica Hamilton.La mai ... citeste toata stirea