Harta. Cand intra in vacanta elevii in februarie 2023, dupa ce fiecare judet si-a ales perioada

30 de judete au decis ca vacanta intersemestriala din luna februarie, in anul scolar 2022-2023 sa fie in ultima saptamana, 10 judete in cea de-a treia saptamana, iar pentru elevii din Bucuresti si Suceava aceasta vacanta va fi in cea de-a doua saptamana din februarie 2023.Anuntul a fost facut luni de ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu, dupa ce parintii si reprezentantii scolilor au fost solicitati sa-si spuna parerea zilele trecute."A fost stabilita pozitionarea vacantei mobile din luna ... citeste toata stirea