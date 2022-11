Harta electronica! Finantare de 650.000 de euro prin Programul National de Redresare si Rezilienta

Lugojul a primit o importanta finantare prin Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), pentru elaborarea si actualizarea in format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului si de planificare urbana (PUG si PUZ) la nivelul municipiului.Valoarea proiectului este de aproximativ 650.000 de euro, cu finantare integrala prin PNRR.Actualizarea documentatiilor PUZ in format GIS este esentiala, in contextul necesitatii implementarii unor noi concepte de dezvoltare urbana locala, care ... citeste toata stirea