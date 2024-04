Harta salariilor in Romania. Care sunt cele mai bine platite locuri de munca in Timisoara

Bucurestiul, Clujul si Timisoara sunt orasele cu cele mai mari salarii medii din tara, conform statisticilor oficiale. Acestea au si cele mai mult locuri de munca postate, dupa cum arata datele centralizate de o platforma de recrutare.Datele INS arata in felul urmator: castigul salarial mediu net a fost in februarie de 4876 lei, in crestere cu 17 lei (+0,3%) fata de luna ianuarie 2024 si cu 14,2% fata de aceeasi luna a anului trecut.Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net ... citește toată știrea