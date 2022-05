Healthy Places - Locuri Sanatoase Timisoara - printre cei 52 de finalisti ai premiilor New European Bauhaus" 2022

Comisia Europeana a anuntat, in 2 mai, lista celor 52 de finalisti ai premiilor "New European Bauhaus" 2022 selectati din peste 1.100 de proiecte depuse din toata Europa sub sloganul: "Be the change! Make Europe more beautiful, more sustainable and more inclusive!".Printre ele, proiectul "Healthy Places" ("Locuri Sanatoase") propus de o echipa multidisciplinara a fost selectionat la categoria "Regaining a sense of belonging" (Recastigarea unui sentiment de apartenenta).Proiectul a reactivat ... citeste toata stirea