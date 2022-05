Hipermarket pentru animalele de companie, in Timisoara

Animalutele de companie ofera dragoste neconditionata, angajament si loialitate, motiv pentru care sunt membri de familie "cu acte in regula". Si cum orice membru al familiei merita tot ceea ce este mai bun, avem super vesti pentru toti parintii de animalute de companie din Timisoara: Maxi Pet isi deschide portile in Timisoara, in incinta Funshop Park, Strada Chimistilor (zona Calea Buziasului), in data de 12 mai 2021.545 m2 de bunatati si surprize pentru animalute, o echipa formata din ... citeste toata stirea