Homeschooling-ul a lovit sistemul de invatamant din Timis. 53 de copii au "renuntat" la scoala clasica. Ce risca elevii?

La nivelul judetului Timis, in perioada septembrie 2021 - februarie 2022, 53 de elevi au fost retrasi de la cursurile scolare clasice, iar familiile lor au optat pentru homeschooling-ul - o forma de invatamant nerecunoscuta in Romania.Dintre acestia 7 sunt in clasa I, 3, in clasa II, 8, in clasa a III a, 3 in clasa IV, 3, in clasa a V, 7 in clasa a VII si 1 clasa a VIIIConform Inspectoratului Scolar Judetean Timis, zona de invatamant primar si gimnazial este afectata de acest fenomen. ... citeste toata stirea