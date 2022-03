Horia Colibasanu vrea sa ajunga pe varful Kanchenjunga, unul din cei mai periculos munti din lume

Alpinistul Horia Colibasanu se pregateste de o noua aventura pe Himalaya. De aceasta data, medicul stomatolog vrea sa cucereasca, in premiera romaneasca, Kanchenjunga, al treilea varf ca inaltime din lume, aflat la 8.586 de metri. Pentru alpinismul din Romania inca reprezinta o provocare majora: a ramas singurul optmiar neurcat de romani. Horia Colibasanu se afla pe ultima suta cu pregatirie, plecarea fiind programata in 5 aprilie."Incerc sa ma antrenez zilnic in oras, in fiecare week-end pe ... citeste toata stirea