Horticultura nu se va mai ocupa de cimitire. Curtea de Apel a anulat hotararea de consiliu local

In luna augut 2023, Consiliul Local Timisoara aproba o hotarare prin care societatii Horticultura SA i se incredintau spre administrare doua cimitire din oras: cel din Calea Sagului si cel de pe Rusu Sirianu. Sedinta a facut-o cunoscuta pe actuala viceprimarita Paula Romocean, care ne spunea pe atunci, in calitate de consilier local USR, ca "cimitirele ar trebui sa devina niste locuri in care sa mergem cu placere", expresie interpretata in fel si chip de colegii consilieri si de public. Intre ... citește toată știrea