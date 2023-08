Politistii Sectiei 4 Politie Urbana Timisoara au retinut, un tanar in varsta de 25 de ani, banuit de furt. Politistii Sectiei 4 Politie Urbana Timisoara au fost sesizati de un barbat cu privire la faptul ca, o persoana necunoscuta ar fi sustras o bicicleta din suportul special amenajat pentru biciclete situat pe Calea Bogdanestilor din municipiul Timisoara, in 29 august, la ora 16.26.Politistii s-au deplasat la fata locului, constatand ca cele sesizate se confirma, in urma ... citeste toata stirea