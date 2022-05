Hot de buzunare, prins cand incerca sa fure din poseta unei femei, intr-un tramvai din Timisoara

Luni, 30 mai, in jurul orei 11.15, un barbat a incercat sa fure din poseta unei femei, intr-un tramvai al Societatii de Transport Public Timisoara. Femeia a simtit insa ce se intampla si a alertat politistii locali care se aflau in statia din Piata Traian. Acestia l-au preluat pe barbat, l-au identificat si l-au predat politistilor de Sectia 1."Cel in cauza se afla in tramvaiul cu nr. 6 din Piata Traian, cand a deschis poseta unei doamne mai in varsta si a bagat mana incercand sa-i sustraga ... citeste toata stirea