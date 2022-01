Hot prins de politisti la cateva ore dupa ce a dat o lovitura la Timisoara

TIMISOARA. Un tanar a ajuns in Arestul Politiei la scurt timp dupa ce a dat o lovitura pe un santier din Timisoara.Barbatul in varsta de 29 de ani a intrat in noaptea de 24 spre 25 ianuarie intr-o cladire aflata in constructie pe strada Bachus, in zona Blascovici, de unde a plecat cu mai multe scule electrice si cabluri. Prejudiciul creat a fost de aproximativ 5000 de lei.Politistii au fost anuntati de muncitori dimineata, cand a fost observata disparitia sculelor.In numai cateva ore oamenii ... citeste toata stirea