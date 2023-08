Un barbat a fost arestat preventiv dupa ce politistii au stabilit ca, timp de o luna, a calatorit cu trenul prin diverse sate din judetul Arad si a dat spargeri in gospodarii, de unde fura doar cabluri cu insertie de cupru pe care le taia de la instalatii electrice ale localnicilor si le vindea.Hotul navetist este din Maramures si oprea in sate din Arad aleatoriu, vizand gospodarii in care proprietarii nu se aflau la acel moment. Politistii aradeni spun ca el sectiona cablurile electrice de ... citeste toata stirea