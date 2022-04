Hramul Catedralei istorice "Sfantul Gheorghe" din Caransebes

In a doua zi de Pasti, preasfintitul parinte Lucian, episcopul Caransebesului, a slujit la Catedrala istorica "Sfintul Mare Mucenic Gheorghe" din Caransebes.Parintele episcop a ales sa slujeasca in aceasta zi la catedrala istorica deoarece acest sfant locas isi sarbatoreste ocrotitorul, potrivit randuielii din acest an, in a doua zi de Pasti. La sfanta slujba au participat multi credinciosi, intrucat Catedrala istorica este unul dintre cele mai importante locasuri de rugaciune din municipiul ... citeste toata stirea