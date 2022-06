HTEC Group, companie din Silicon Valley, face angajari la Timisoara

HTEC Group, companie de servicii de tehnologie, consultanta si software, infiintata in Serbia si cu sediu in Statele Unite ale Americii, va crea pana la 1000 de noi locuri de munca in patru orase din Romania - Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara si Iasi. Astfel, HTEC Group introduce pe piata romaneasca tehnologii de ultima ora si ofera deschidere catre proiecte impresionante, desfasurate alaturi de companii lider la nivel mondial.Compania cu sediu in Silicon Valley si-a anuntat angajamentul de ... citeste toata stirea