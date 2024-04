Huf Romania a deschis la Timisoara cea mai mare si moderna locatie de testare a companiei la nivel global

Huf, companie specializata in sisteme de acces si autorizarea in conditii de siguranta a masinii, a inaugurat astazi Laboratorul de testare al Centrului de inginerie Romania (TCRL) din Timisoara. TCRL este cel mai mare centru de testare si validare al companiei la nivel global si va oferi clientilor din domeniul automotive produse de inalta calitate. Cea de-a treia locatie a Huf in Romania este inca un exemplu in ceea ce priveste strategia de dezvoltare a companiei la nivel global."Huf ... citește toată știrea