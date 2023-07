Temperaturile extreme din ultimele zile creeaza disconfort printre locuitorii orasului. Punctele de prim ajutor, deschise incepand de miercuri, 12 iulie, au fost accesate de zeci de lugojeni.La cele doua puncte amplasate la Lugoj, unul situat in Piata Iosif Constantin Dragan, nr. 10, iar celalalt in Piata Agroalimentara, pe Splaiul Morilor, nr. 1, s-au prezentat de la deschidere si pana in prezent un numar de 61 de persoane, cu varste cuprinse intre 40 si 60 de ani, carora caldura sufocanta de ... citeste toata stirea