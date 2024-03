Iancu de Hunedoara devine comite de Timis in 1441. De aici pleaca in batalia de la Belgrad, incheiata cu o victorie istorica

Iancu de Hunedoara si-a petrecut la Timisoara sfarsitul copilariei si inceputul tineretii sub indrumarea lui Filippo Scolari. Aici a deslusit primele taine ale militariei regatului ungar si a intuit importanta extraordinara a Timisoarei in fata otomanilor. Asa se face ca Iancu de Hunedoara va dori sa ajunga comite de Timis. Odata ajuns ostean priceput si un comandant militar in plina afirmare a primit de la rege, alaturi de fratele sau Ioan, bania Severinului.S-au remarcat aici in cateva ... citește toată știrea