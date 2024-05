Iar ne cheama la picnic. Vizata - zona Soarelui

Organizatia de Management al Destinatiei Timisoara in colaborare cu Asociatia Patronala Horetim organizeaza un nou eveniment in aer liber pentru toate varstele. Dupa prima editie, cea din Parcul Dacia, de aceasta data intalnirea are loc in zona Soarelui, in Parcul Padurice.Picnic Atipic va avea loc duminica, 19 mai, intre orele 11:00 si 15:00, cand timisorenii sunt invitati sa ia cu ei o patura si un cos de picnic si sa se bucure de cateva ore in aer liber alaturi de vecini, prieteni sau ... citește toată știrea