Iasmin Iovanut, primarul comunei Bogda: Avem de implementat proiecte importante

- Domnule Iovanut, ne aflam la momentul bilantului pentru acest mandat de primar. Cum au fost cei patru ani pentru comunitatea dumneavostra?- Au fost patru ani in care am incercat ca, prin investitii, sa imbunatatim calitatea vietii oamenilor din comuna noastra. Nu suntem printre comunele bogate din judetul Timis, dar am incercat, cu putinul pe care il avem, sa ne gospodarim cat mai bine. Am asfaltat drumuri la Buzad si Bogda, ne-am ocupat de modernizarea parcurilor si locurilor de joaca din ... citește toată știrea