Iau hotarari! Alesii locali se intrunesc la Cinema pentru sedinta ordinara a lunii octombrie

Consiliul Local al Municipiului Lugoj se intruneste astazi, 31 octombrie, de la orele 14, in sedinta ordinara pentru luna in curs.Aceasta va avea loc in sala rosie a Cinematografului "Bela Lugosi" si va avea pe ordinea de zi noua proiecte de hotarare: proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta; proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj, membri in Unitatea Locala de Sprijin la nivelul Municipiului Lugoj; proiect de ... citeste toata stirea