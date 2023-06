Iconicul chitarist Steve Hackett, membru al celebrei trupe GENESIS, este cel mai important artist rock care viziteaza Timisoara, in anul de Capitala Europeana a Culturii.Muzician extrem de talentat si inovator, Steve Hackett a facut parte din formula clasica Genesis, alaturi de Peter Gabriel si Phil Collins. Datorita versatilitatii sale extraordinare, atat in interpretarea chitarei electrice, cat si in compozitie, el include, in creatia sa, influente din jazz, world music si blues. ... citeste toata stirea