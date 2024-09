Idei de la ADID Timis: transforma vechile pulovere in huse confortabile pentru perne!

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri (ADID) Timis vine in intampinarea celor care au pulovere vechi si nu stiu cum sa le foloseasca, oferindu-le o idee inedita: transformarea acestora in huse pentru perne.Iata pasii care trebuie urmati:1. Gaseste un pulover vechi: alege unul pe care nu-l mai porti sau care are un model pe care il iubesti.2. Taie la dimensiune: masoara perna si taie puloverul pentru a se potrivi, lasand material extra pentru cusaturi.3. Coase sau lipeste: daca ... citește toată știrea