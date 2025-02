Ii vrem pe vecinii unguri in vizita la Timisoara. Prezenti pentru prima data la Targul de Turism de la Budapesta

In perioada 20-23 februarie, Timisoara participa pentru prima data la Targul de Turism de la Budapesta, cel mai mare eveniment de profil din Ungaria."Pe langa Esinutul Secuiesc, suntem singurii reprezentanti din Romania la acest targ. Este o oportunitate importanta, mai ales acum ca am intrat in Schengen, ceea ce face ca pentru turistii din Ungaria sa fie mult mai simplu si rapid sa ajunga la Timisoara", a declarat Laura Boldovici, directoare OMD Visit Timisoara.Pentru a le oferi ... citește toată știrea