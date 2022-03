IKEA, cea mai mare investitie privata din istoria Dumbravitei, tot mai aproape de inaugurare VIDEO FOTO

Retailerul suedez va investi in noul magazin aproximativ 60 de milioane de euro, aceasta fiind a treia investitie semnificativa a IKEA in Romania. Demararea lucrarilor de constructie a noului sau magazin IKEA Timisoara, situat in Dumbravita, a inceput in 25 noiembrie 2021. Se lucreaza insa intr-un ritm alert, astfel ca acum structura cutiei albastre este ridicata deja, iar acum se monteaza peretii laterali. Conform proiectului, termenul de executie este 12 luni, dar este de asteptat ca totul sa ... citeste toata stirea