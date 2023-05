IKEA, cel mai mare retailer mondial de mobilier si decoratiuni pentru casa, anunta mult asteptata deschidere a magazinului IKEA Timisoara, pe data de 8 iunie 2023. Acesta va fi cel mai sustenabil magazin IKEA din Europa de sud-est (IKEA SEE) atat prin standardele de constructie, cat si prin operatiunile de business.IKEA Timisoara va fi cel de-al treilea magazin al companiei in Romania si primul in partea de vest a tarii. Deschiderea noului magazin este o etapa importanta atat pentru IKEA ... citeste toata stirea